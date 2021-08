A relevância do planejamento financeiro para seus objetivos pessoais

Por que devo fazer um planejamento financeiro?

O planejamento financeiro precisa contemplar as demandas imediatas, enquanto permite que você separe as suas metas pessoais em curto, médio e longo prazo.

Dessa forma, o planejamento financeiro precisa ser feito de acordo com a sua necessidade. No entanto, há alguns métodos específicos para a poupança, por exemplo, que podem ser de grande valia,já que ainda que você faça adaptações, pode usá-los como orientação.

Orçamento negativo?

É muito importante que você inicie o planejamento financeiro, ainda que esteja com seu orçamento negativo. Visto que muitas pessoas negligenciam essa necessidade, exatamente por conta da ausência de recursos financeiros.

Todavia, o planejamento financeiro precisa ser feito exatamente para que haja o controle sobre a situação atual e evite que uma situação negativa retorne após um determinado período.

Fatores externos não controláveis

Sempre haverão fatores externos não controláveis, da mesma forma que as empresas precisam lidar com tais fatores, fazendo planejamentos estratégicos, as pessoas físicas também precisam viabilizar uma reserva de emergência para lidar com situações adversas.

Por isso, o seu planejamento financeiro precisa se basear no momento atual para que você tenha clareza sobre seus gastos, ganhos e dívidas. Posteriormente, você poderá modificar hábitos importantes.

Faça trocas econômicas para amparar novos hábitos

Por exemplo, você pode realizar trocas que sejam financeiramente viáveis, como colocar um cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade, por exemplo, e direcionar os valores economizados para uma poupança. Ainda que tais valores sejam muito baixos, é importante que você direcione valores para uma poupança através de uma mudança de hábitos.

Isso porque ao realizar um planejamento financeiro com foco em seus hábitos, você poderá realizar pequenas trocas que criarão uma nova maneira de pensar. Sendo assim, essa maneira mudará a sua relação com o dinheiro, ainda que seja algo perceptível apenas em longo prazo.

Alimente o hábito de poupar

Por isso, você deve iniciar um planejamento financeiro e direcionar os valores baixos para a poupança, pois ao rever seus hábitos de consumo você poderá mudar a sua maneira de consumir, então viabilizar uma poupança será algo natural para você e não um sacrifício.

No entanto, é importante que você tenha clareza sobre esse processo que pode ocorrer de forma não linear. Por isso, você precisa ter paciência com o seu próprio processo. Pois mudar hábitos requer disciplina e constância. No entanto, pode ser bastante resolutivo para suas finanças futuras e para atender suas necessidades atuais.