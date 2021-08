A Revolução de Maio: movimento na Argentina 

A Revolução de Maio: tudo o que você precisa saber

O termo “Revolução de Maio” se refere a um movimento que aconteceu no ano de 1810, na Argentina.

O tema pode ser abordado por uma grande quantidade de questões de história geral, principalmente nos vestibulares e na prova do ENEM.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre o tema. Confira!

A Revolu ção de Maio: introdução

A Revolução de Maio aconteceu no dia 25 de maio do ano de 1810, na Argentina. Neste dia, o primeiro governo local foi formado no país e seria liderado por um criolo, ou seja, descendente de espanhóis nascido no Novo Mundo.

A Revolu ção de Maio: contexto histórico

No ano de 1810, a Argentina enfrentava uma série de manifestações nacionalistas e patriotas. Isso porque, os argentinos estavam sendo, naquele momento, influenciados pelas ideias do Iluminismo que chegavam da Europa e pelas Guerras Napoleônicas. Ao entrar em contato com um pensamento totalmente inovador, os nativos percebem que poderiam lutar pela sua liberdade e governar sem a interferência dos espanhóis, seus colonizadores.

Assim, é nesse cenário que surge uma sociedade secreta, que objetivava expandir ideais revolucionários e contra a permanência espanhola no local. Os seus principais membros eram Nicolás Peña, Manuel Belgrano, Agustin Donato e Manuel Alberti.

A Revolu ção de Maio: a invasão de Napoleão

Os movimentos pela independência cresciam na Argentina. Porém, no ano de 1808, um evento crucial acontece e consolida a revolta popular: Napoleão invade a Espanha e força Carlos IV. José Bonaparte, então, assume o trono espanhol.

Em pouco tempo, toda a Espanha caiu sob domínio dos franceses: e a notícia não demorou para chegar até os argentinos.

Em 1810, o vice-rei Baltasar Hidalgo de Cisneros confirma à população a informação de que a Espanha estava totalmente sob domínio francês.

A Revolu ção de Maio: consequências

Embora o vice-rei tentasse manter a situação política na colônia, os criolos decidiram se aproveitar da instabilidade da metrópole espanhola para oficialmente lutar pela sua independência.

Assim, no mês de abril de 1810, os revoltosos conquistam a criação de um governo local, consolidando o fim do domínio espanhol sobre o território argentino: essa conquista marca a primeira revolução pela independência bem sucedida na América do Sul.