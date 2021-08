A Vida da Gente: Gabriel desiste de romance com Manuela após flagrar cena em hospital

No último capítulo de A Vida da Gente, que vai ao ar nesta sexta-feira (6), Gabriel (Eriberto Leão) desistirá do amor que sente por Manuela (Marjorie Estiano). A reação será causada após ele flagrar uma troca de carinhos entre ela e Rodrigo (Rafael Cardoso) no hospital.

Quando for ao quarto ver a namorada, após a cirurgia do transplante de Júlia (Jesuela Moro), ele avistará o irmão de Nanda (Maria Eduarda de Carvalho) dar um beijo apaixonado na bochecha da cozinheira.

Ele, então, entenderá que nunca conseguirá ser amado verdadeiramente por Manuela e decidirá por um ponto final no relacionamento. “A gente precisa conversar. Aconteceram inúmeras coisas e, ao longo desses últimos dias, eu percebi que para mim está cada vez mais nítido que você não consegue estar inteira”, reclamará Gabriel. “Esses dias foram muito difíceis”, rebaterá a sócia de Maria (Neusa Borges).

“Justamente por isso, eu consegui te ver sem defesa, de coração aberto. Eu percebi que existe uma Manuela escondida aí dentro que eu não tenho acesso porque ela não se mostra inteiramente para mim. Ela só se revela para outra pessoa”, acrescentará o rapaz.

A tia de Júlia explicará que era até esperado se aproximar de Rodrigo diante da doença de menina. “Exatamente, é natural. Vendo à distância, de fora, ver vocês dois juntos parece natural demais”, retrucará Gabriel.

“E eu estou falando de vocês se entenderem só com os olhos, sem palavras, como se eu ficasse de fora, sem poder fazer parte da conversa. Como se a história de vocês não tivesse acabado. Na verdade, ela nunca acabou”, emendará o empreendedor. “Eu tentei de verdade, nunca quis te magoar”, disparará Manuela.

“Eu sei disso. Manu, às vezes as coisas não saem como a gente gostaria. Nesse caso, não como eu gostaria. Mas, mesmo assim, eu me sinto aliviado, porque eu sei que é isso que a gente tem que fazer. É a verdade, você merece ser feliz. E eu mereço também. Então se cuida. Você é muito especial e foi muito importante para mim”, finalizará o personagem de Eriberto.