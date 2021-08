‘A vida é feita de ciclos’, diz Luciano Huck sobre saída do Caldeirão

Nesta quinta-feira (19), o apresentador Luciano Huck se despediu do Caldeirão. No Instagram, o artista publicou uma chamada do Domingão com Huck, seu novo programa dominical. Na legenda, o artista falou sobre o encerramento de um ciclo que durou mais de 20 anos.

“Vem aí. A vida é feita de ciclos. Quando um se fecha, outro se abre. E lá vamos nós de novo. Vem ai o Domingão com Huck. Por que ‘com’ e não ‘do’? Porque queremos que o Domingão seja de todos nós”, escreveu se referindo ao antigo “Domingão do Faustão”. Confira:

Em outra postagem, o apresentador também agradeceu a toda equipe do Caldeirão do Huck, onde trabalhou por mais de 20 anos. “Último capítulo do ciclo profissional e pessoal mais potente da minha vida; o Caldeirao do Huck. Sem palavras para agradecer um a um”, escreveu.

O novo Domingão estreia no dia 5 de setembro, enquanto o novo Caldeirão, com Marcos Mion, estreia na mesma semana, no dia 4.