ABC-RN 0 x 1 Flamengo – Vitória magra e classificação com VAR descalibrado

Natal, RN, 05 (AFI) – Como todos já esperavam, o Flamengo está nas quartas de final da Copa do Brasil. A classificação veio após nova vitória sobre ABC-RN, desta vez por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, na Arena das Dunas, em Natal, pelo confronto de volta das oitavas de final. O confronto foi realizado com o VAR descalibrado – que anulou gol legal dos cariocas na etapa final.

O Flamengo apenas cumpriu em Natal, já que na partida de ida havia goleado por 6 a 0, no Maracanã, e conquistado larga vantagem para ficar com a classificação. Tanto é que os cariocas pouparam diversos titulares e o técnico Renato Gaúcho sequer viajou com a delegação. O time foi dirigido pelo auxiliar da casa Maurício Souza.

O adversário nas quartas de final será conhecido nesta sexta-feira, em sorteio que será realizado a partidas 15 horas na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Serão definidos os confrontos, mando dos jogos e chaveamento até a grande decisão.

FLA RESERVA VAI MELHOR

Os primeiros 45 minutos foram de um Flamengo desentrosado, mas melhor tecnicamente e tendo as melhores chances de gol. Logo aos nove minutos, Ramon tocou de cabeça, a zaga do time potiguar não afastou e Pedro ficou cara a cara com o goleiro. Porém, o atacante tentou por cobertura e mandou pela linha de fundo.

O ABC teve muita cautela para atacar e fatalmente deixou espaços na defesa. Aos 26, Rodinei puxou contra-ataque e tocou para Thiago Maia, que entrou na área e finalizou cruzado para fora. Depois, aos 41 foi a vez de Vitinho arriscar chute colocado e forçar o goleiro Welligton cair para fazer a defesa.

Dois minutos depois, a arbitragem deixou de marcar um pênalti claro para o Flamengo. Vitinho cobrou falta do lado esquerdo e Léo Pereira foi puxado pela camisa, não conseguindo finalizar para o gol. O árbitro nada marcou e o VAR sequer revisou o lance para a marcação da falta, em mais uma gafe do árbitro de vídeo no futebol brasileiro.

ABC e Flamengo fizeram confronto de muita marcação na Arena das Dunas

JOGO SONOLENTO E GOL NO FINAL

Na etapa final, o Flamengo seguiu melhor e chegou a balançar as redes aos dois minutos, quando Pedro lançou Michael e o atacante finalizou no cantinho do goleiro. Contudo, o assistiu viu impedimento e anulou o gol. O detalhe neste lance é que o VAR, por problema operacional, não conseguiu traçar as linhas para revisar o lance.

Só que o tempo passou e os times diminuíram o ritmo em campo. Flamengo e ABC passaram a errar muitos passes e tornaram o confronto pra lá de sonolento.

Mesmo mal em campo, o Flamengo conseguiu o gol da vitória aos 39 minutos. Após lançamento de Pedro, Vitinho tocou de cabeça para João Gomes e o volante finalizou na saída do goleiro do ABC, dando números finais ao confronto.