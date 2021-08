ABC-RN 9 x 1 Caucaia-CE – Massacre e vaga encaminhada no mata-mata!

Natal, RN, 09 (AFI) – Uma partida completou a 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D na tarde desta segunda-feira. Líder do Grupo A3, o ABC-RN goleou o Caucaia-CE por 9 a 1 em partida realizada no Estádio Frasqueirão, em Natal (RN). Os donos da casa poderiam ter feito mais gols, mas o goleiro Romero conseguiu evitar uma tragédia maior.

Com a vitória o ABC ocupa a liderança do Grupo A3 com 22 pontos, quatro à frente do rival América-RN e conseguiu abrir 10 pontos para o quinto colocado, deixando assim muito bem encaminhada sua classificação para a próxima fase.

Já a situação do Caucaia, que já era complicada, piorou. O time está ocupando a oitava colocação com oito pontos com cinco de diferença para o G4. Tarefa árdua já que a fase de grupos está se encaminhando para o fim.

NA HISTÓRIA!

Esta foi a segunda maior goleada da história da Série D, ao lado da vitória do Plácido de Castro-AC sobre o Vila Aurora-MT, em 2011. O placar fica atrás apenas da goleada do Pelotas-RS sobre o São Caetano-SP por 9 a 0, em 2020.

O JOGO

Com o ABC jogando melhor desde o primeiro tempo, o time do Caucaia ficou acuado e não conseguiu chegar ao gol adversário em boa parte do primeiro tempo.

Até o primeiro gol dos donos da casa sair, eles já haviam acertado a meta 14 vezes e tiveram um pênalti que não foi marcado. O primeiro gol saiu apenas aos 25 minutos da primeira etapa, Wallyson marcou de pênalti, feito que repetiu outras duas vezes.

REAÇÃO?

O gol do Caucaia foi aos 38 minutos da primeira etapa no primeiro chute a gol do time. O que poderia ser um sinal de reação. Mas pelo contrário, o time sofreu a virada dois minutos depois com Claudinho. O ABC foi para o intervalo ganhando por 3 a 1.

QUE NADA! ATROPELO

Na volta, o time voltou atacando mais e com 14 minutos da segunda etapa já estava 6 a 1 para os donos da casa. Após abrirem cinco gols de diferença, diminuíram o ritmo, mas as oportunidades continuaram aparecendo. Conseguiram marcar mais 3 gols com certa tranquilidade.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada o ABC viaja até o Ceará para enfrentar o Atlético o duelo será no domingo (15) às 15h e o time tentará garantir a classificação.

Já o Caucaia para continuar sonhando com a classificação enfrentará o América-RN e precisa ganhar para almejar outros objetivos. O confronto será na sexta-feira(13) às 15h