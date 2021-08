ABC-RN x Flamengo – “Já ganhou” de Renato Gaúcho tem reservas e garotos para confirmar a vaga!

Natal, RN, 04 (AFI) – É possível o ABC, time da Série D do Campeonato Brasileiro, reverter a vantagem do Flamengo, atual campeão brasileiro, de 6 a 0 nas oitavas de final da Copa do Brasil? Renato Gaúcho tem certeza que não e, por isso, mandou um time completamente desfigurado para o duelo desta quinta-feira, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal.

O Flamengo pode perder por até cinco gols de diferença que estará classificado. Ao ABC restará vencer por sete ou mais gols de diferença para carimbar o passaporte. Se triunfar por vantagem de seis gols, a decisão será nos pênaltis. Não há mais gol qualificado na Copa BR.

MILAGRE!

No ABC, o técnico Moacir Júnior precisará de um milagre e não só para reverter a complicada desvantagem. Ele também terá que tomar cuidado para o clube potiguar não sofrer outra goleada humilhante.

Em campo, Moacir Júnior não deverá ter Negueba e Ramon Baiano, que estão entregues ao departamento médico. Já o atacante Wallyson é dúvida.

SEM TÉCNICO!

A soberba rubro-negra é tão grande que nem Renato Gaúcho viajou. Caberá ao auxiliar Marcelo Salles comandar um time alternativo. Ainda assim, o Flamengo contará com jogadores como os volantes Gomes e Thiago Maia e os atacantes Michael, Vitinho e Pedro. Sem os titulares – poupados -, nada menos do que 11 atletas do Sub-20 foram relacionados.

Do Sub-20 há nomes conhecidos da torcida como zagueiros Noga e Otávio, o volante Daniel Cabral e o atacante Lázaro. O Flamengo, já contando com a vaga nas quartas de final, quer recuperar e treinar os atletas de olho no Brasileirão e na Libertadores.