Abel garante presença de Weverton em decisão contra o São Paulo na Libertadores

São Paulo, SP, 15 (AFI) – Weverton deixou a torcida palmeirense preocupada ao ser substituído depois de se chocar com Savarino no segundo gol que definiu a vitória do Atlético-MG por 2 a 0 no Mineirão. Mas os torcedores podem se tranquilizar. O técnico Abel Ferreira afirmou que o problema não é sério e garantiu a presença do goleiro no duelo decisivo das quartas de final da Libertadores contra o São Paulo, terça-feira.

“Num primeiro momento, ele ficou com a visão um pouco turva e tonto. Mas já está recuperado e bem. Podemos contar com ele para o próximo jogo, seguramente”, assegurou o treinador. O goleiro foi substituído no segundo tempo por Jailson depois de ser atendido durante sete minutos no gramado.

FOCADO NO CLÁSSICO

Após duas derrotas seguidas para adversários diretos na briga pelas primeiras posições do Brasileirão – Fortaleza e Atlético-MG – o Palmeiras, com Weverton, se concentra para a decisão na Libertadores. A partida de volta das quartas contra o São Paulo será nesta terça, às 21h30.

ENTRA NA FRENTE

Como empatou por 1 a 1 semana passada no Morumbi, o time alviverde tem a vantagem de poder jogar pelo empate sem gols para se classificar às semifinais do torneio continental, do qual é o atual campeão.

