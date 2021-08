Acabou a cachorrada? Gil do Vigor revela que ‘está com alguém’

Gil do Vigor interagiu com seus seguidores na manhã desta quinta-feira (19) e revelou que “está com alguém”. O ex-BBB ainda disse que a pessoa mora no Brasil e espera que a distância não venha a ser um problema.

Ao compartilhar a imagem, a seguidora escreveu: “tenho 99,99% de certeza que ele está com alguém.” Gil então respondeu: “Estou com alguém no Brasil! Espero continuar com ele, mesmo com a distância”, revelou.