Ação conjunta recolhe lixo eletrônico e lâmpadas em Penedo

Parceria entre Prefeitura de Penedo, Semarh Alagoas, empresas e população

Decom PMP

Cuidar do meio ambiente é obrigação de todos e cada ação desenvolvida para preservar o lugar onde vivemos é louvável, ainda mais quando é realizada em parceria, a exemplo da que foi realizada neste início de semana em Penedo.

O trabalho desenvolvido entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas, por meio das respectivas secretarias de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, trouxe a campanha Coleta On, Resíduo Off para a cidade histórica.

A ação conjunta percorre grandes cidades do estado, recolhendo lixo eletrônico para o devido descarte, destinação a cargo de empresas especializadas em logística reversa, conceito relacionado com reaproveitamento de material por seus fabricantes.

Assim, lâmpadas fluorescentes queimadas são devolvidas à indústria, do modo previsto na legislação. Fios, peças e tudo que pode ser reaproveitado ou reciclado – da carcaça aos componentes eletrônicos – também é retirado do que não serve mais às pessoas.

Eletrodoméstico, monitor de computador, televisão, telefone celular e outros equipamentos que funcionam com pilha, bateria ou diretamente conectado na rede de energia elétrica geram, a cada ano, uma tonelada e meia de resíduos no Brasil, país que lidera o ranking de produção de lixo eletrônico na América Latina.

Para evitar o descarte inadequado, a campanha Coleta On, Resíduo Off oportunizou aos penedenses a entrega desse tipo de material, ação amplamente divulgada nas rádios da cidade, redes sociais e carro de som.

O ponto de coleta funcionou na Praça de 12 de Abril nesta segunda-feira, 09, até as 17 horas. O próximo passo é instalar na cidade um ponto fixo para entrega de lixo eletrônico, local em estudo por parte das empresas que fazem a logística reversa.

Em outra frente de ação, a Semarh da Prefeitura de Penedo e o Sebrae orientam a associação que fará a separação do material a ser recolhido pela coleta seletiva de lixo da cidade, uma iniciativa da gestão Crescendo Com Seu Povo em processo de implantação.

Coleta seletiva de lixo em Penedo deve começar em setembro

Com ações do poder público e o apoio da população, Penedo está sendo preparada, com muita determinação, planejamento e responsabilidade para ser uma cidade mais agradável e apropriada para todos.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP