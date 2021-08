Multinacional de gestão, tecnologia da informação e outsourcing, a Accenture anuncia novas vagas em Minas Gerais para diversas áreas. Ao todo, são 220 oportunidades para profissionais que se identificam com a cultura da empresa e disponibilidade para atuar nas cidades de Belo Horizonte, Nova Lima e Uberlândia.

A empresa, que oferece serviços e soluções para digital, nuvem e segurança, tem chances para as posições de Analista de Cadastro, Assistente de Atendimento, Analista de Custos Junior, Analista de Gestão de Projetos – PMO, Analista de Manutenção Predial e Gestão de Contratos, Assistente Administrativo Analista de Cobranças, entre outros. Do total ofertado, cerca de 20 vagas são destinadas a pessoas com deficiência.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, assim como a remuneração. Os contratados, no entanto, terão direito a alguns benefícios, como Vale Transporte, Assistência Odontológica, Seguro Saúde, Tíquete Refeição, Seguro de Vida, Tíquete Alimentação e PLR anual.

Como se candidatar

Os interessados deverão se candidatar diretamente na página de carreiras da empresa, disponível aqui. O processo seletivo será realizado pela Taqe, uma plataforma que utiliza inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação para recrutar profissionais das mais diversas áreas.

Dessa forma, todo o processo seletivo acontecerá via aplicativo da Taqe, onde o candidato será submetido a testes interativos para que seu perfil seja traçado. Caso dê match com a empresa, ele passa para as próximas fases.

