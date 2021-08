Acertado com clube francês, destaque do Athletico-PR recebe ofertas de dupla da Ucrânia

Curitiba, PR, 20 (AFI) – Destaque do Athletico-PR, o atacante Vitinho deve desembarcar na França na próxima segunda-feira para assinar contrato com o Bordeaux.

A negociação foi colocada em xeque nos últimos dias, quando Dínamo de Kiev e Shakhtar Donetsk, ambos da Ucrânia, procuraram o presidente Mário Celso Petraglia e ofereceram propostas mais vantajosas que a do clube francês.

O Athletico-PR até se animou com a possibilidade de ganhar mais dinheiro com a saída de Vitinho, mas o atacante bateu o pé e deixou claro o desejo de cumprir o acordo com o Bordeaux.

O clube francês vai desembolsar 10 milhões de euros, cerca de R$ 60 milhões, para ficar com o jogadode de 22 anos em definitivo. O valor será pago à vista, por exigência do Athletico-PR.

Natural de São José dos Campos-SP, Vitinho passou pela base do São José-SP e da Ferroviária-SP até chegar ao Athletico-PR, onde recebeu sua primeira oportunidade como profissional em 2018. Ao todo, são 84 partidas e 17 gols.