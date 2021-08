Acidente, feijoada doce e mais; veja o que aconteceu no Masterchef Brasil

Na noite da última terça-feira (24), aconteceu a oitava noite de eliminações do Masterchef Brasil. Juliana Arraes foi a participante que menos se destacou e deixou a competição após fazer uma sobremesa gelada totalmente derretida.

Primeira prova



Ao receber a dupla Caju e Castanha para divertir os participantes e o público de casa, foi dado o primeiro desafio: um duelo de feijões. O melhor da prova foi Eduardo que fez uma espécie de “feijoada doce”, com os grãos, chocolate branco, pimenta e bacon, a mistura rendeu muitos comentários na web.

Os que também se deram bem na prova e escaparam da eliminação foram: Heitor, Isabella, Raquel, Kelyn, Renato, Daphne e Márcio.

Pequeno acidente



Ainda no começo da primeira prova, Sérgio sofreu uma lesão na panturrilha enquanto fazia força com as pernas para alcançar uma panela de pressão. O cozinheiro precisou de ajuda dos amigos para se locomover e nas próximas provas conseguiu auxílio da produção para conseguir itens e ingredientes que não podia alcançar.

Prova de eliminação



Na última prova os participantes que estavam na berlinda teriam que reproduzir um “Baked Alaska”, uma sobremesa feita de sorvete, merengue e pão de ló, no formato que imita um iglu.

O prato gerou muita dificuldade para os cozinheiros que não conseguiam chegar na consistência do sorvete, muito menos montar a complexa sobremesa. Luiz foi o participante que se salvou de primeira e que mais chegou perto da receita original.

Amanda, Paula e Pedro também subiram ao mezanino pela escolha dos jurados. Restaram André, Sérgio e Juliana na disputa. Logo em seguida, André acabou salvo pelos colegas de programa e Fogaça deu a notícia da eliminação de Juliana.

“Um bolo estava gelado e o outro estava quente e desmontado. Por esse motivo, Juliana você deixa o MasterChef”, disse o profissional.

