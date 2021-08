Acompanhante de luxo prestará novo depoimento sobre morte de MC Kevin

Após versões contraditórias dadas por Bianca Rodriguez, acompanhante de luxo que estava com MC Kevin no momento da morte, em um hotel do Rio de Janeiro, a Polícia Civil decidiu colher um novo depoimento da jovem.

“As investigações continuam em andamento na 16ª DP (Barra da Tijuca) para esclarecer o caso. Os celulares apreendidos estão sendo analisados, e novos depoimentos de testemunhas serão agendados, em datas ainda não definidas”, informou a assessoria de imprensa da Polícia Civil carioca ao ..

Em maio, a moça disse que estava mantendo relações sexuais com o cantor momento antes da queda. Porém, agora ela alega que Kevin estava dentro do quadro discutindo com MC VK.

Segundo Bianca, o artista teria pedido ajuda ao amigo antes de cair da varanda do hotel, que não teria o socorrido. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, no último domingo (1), o advogado de Rodrigues, Danilo Garcia de Andrade, afirmou que vai enviar ao Ministério Público do Rio de Janeiro um documento com sete páginas e 115 itens que detalham o episódio e teriam sido lembrados pela modelo após as declarações dadas por ela na 16ª DP.