ACREANO: Atlético mantém invencibilidade e Galvez vence a 4ª seguida

Rio Branco, AC, 26 (AFI) – Dois jogos encerraram nesta quarta-feira a sétima rodada do Campeonato Acreano. Destaque para o Atlético, que venceu mais uma e segue sua invencibilidade no Estadual. No outro jogo, o Galvez venceu pela quarta vez consecutiva.

COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha as Séries A, B, C e D do Brasileirão online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada.

Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

CONFIRA TODOS OS DETALHES DO ACREANO!

O Atlético sofreu, mas venceu o São Francisco por 2 a 1, na Arena da Floresta, em Rio Branco. O gol da vitória saiu apenas aos 38 minutos do segundo tempo, com Erick. O time segue na liderança, agora com 16 pontos ganhos. Enquanto o adversário ficou com os mesmos oito, mas caindo para quinto.

No outro jogo da noite, o Galvez fez 3 a 1 no Vasco, também na Arena da Floresta, na capital acreana. Foi a quarta vitória seguida do time amarelo, que segue em terceiro, com 13 pontos. O time cruz-maltino ficou com sete e aparece em sétimo lugar.