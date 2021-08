ACREANO: Humaitá e Rio Branco vencem neste sábado

Rio Branco, AC, 21 (AFI) – Em sábado bem movimentado na Arena da Floresta pelo Campeonato Acreano, Humaitá consegue vitória apertada, mas assume a liderança de forma isolada, enquanto Rio Branco goleia deslanchando no segundo tempo.

HUMAITÁ X ANDIRÁ

Com a vitória apertada contra o Morcego por 3 a 2, o Tourão do Humaitá assumiu a liderança isolada do estadual. O time da cidade de Porto Acre chegou aos 14 pontos ganhos, um ponto a mais que o vice-líder Atlético-AC. O Morcego, por sua vez, permanece com três pontos ganhos e na penúltima posição.

O JOGO

A partida começou com o Tourão do Humaitá propondo o jogo. Aos três minutos, Kariri abriu o placar para o time de Porto Acre. Seis minutos depois, a trave salvou o Andirá, após finalização de Dodô. Aos 21, o Humaitá desperdiçou boa oportunidade com Marquinhos, que apareceu sozinho na área do Morcego e finalizou por cima do travessão.

Na volta do intervalo, o Morcego entrou ligado contra um Tourão sonolento.

O primeiro gol do Morcego quase saiu aos seis minutos, em uma finalização de Jhon, mas o goleiro Martins fez grande defesa. Em uma jogada pelo lado direito, o Morcego chegou ao primeiro gol. Feijó fez a assistência para Jeferson, esse serviu o meia Wesley que mandou para a rede do Tourão, aos 12 minutos.

O Morcego então aproveitou uma oportunidade criada por Feijó e deixou tudo igual no placar aos 27 minutos. Cinco minutos depois, a virada do Andirá quase ocorreu, mas o goleiro Martins fez outra grande defesa.

Um minuto depois foi a vez de Babau salva o Morcego, após bola longa de Xavão para Vinícius, esse concluído para a excelente defesa do goleiro Babau.

O gol da vitória do Tourão então saiu nos acréscimos, aos 46 minutos, numa bola parada de Xavão.

PRÓXIMOS JOGOS

O Humaitá retorna a campo somente dia 1º de setembro para encarar o Náuas, às 17h. Por outro lado, o Andirá tem jogo programado para o próximo sábado (28) diante do Vasco-AC, às 15h, pela oitava rodada. Os dois jogos serão na Arena da Floresta.

RIO BRANCO X NÁUAS

O Rio Branco-AC, após um primeiro tempo sem gols, conseguiu uma vitória maiúscula na tarde e noite deste sábado (21), na Arena da Florestão, diante do Náuas por 4 a 0.

O JOGO

Wanderson abriu o placar em cobrança de pênalti, aos 17 minutos do segundo tempo. Zé Roberto ampliou a vantagem estrelada, aos 21 minutos. Breno Dias fez o terceiro, aos 40 minutos. O meia-atacante Zé Roberto marcou o quarto gol estrelado nos acréscimos.

Com a vitória, o Estrelão chegou aos oitos pontos, mesma pontuação de São Francisco e Náuas, mas o time alvirrubro leva vantagem nos critérios técnicos, assim entrando no G-4. A vitória estrelada teve o dedo do técnico Irani de Almeida.

O empate sem gols contra o Cacique fez o técnico buscar alternativas no banco de reservas. O atacante Wanderson entrou e marcou dois gols e o meia Breno Dias e o atacante Zé Roberto, também do vindos do banco de reservas, fizeram o terceiro e o quarto gol do time estreado.

A partida ainda registrou as expulsões dos jogadores Marcelo, do Náuas, e Rogério, do Rio Branco-AC, que receberam o segundo cartão amarelo e em seguida o vermelho.

Rio Branco goleia nesta tarde. Foto: Manoel Façanha

PRÓXIMOS JOGOS

O Estrelão retorna a campo no próximo sábado (28), às 17h, na Arena da Floresta, para medir forças contra o Plácido de Castro. Já o Náuas ganha mais alguns dias de folga na tabela de jogos e o próximo compromisso do Cacique do Juruá ocorre somente dia 1º de setembro, às 17h, na Arena da Floresta.