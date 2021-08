ACREANO: Náuas entra no G4 e Andirá surpreende ao vencer primeira

Rio Branco, AC, 14 (AFI) – Duas partidas abriram a sexta rodada do Campeonato Acreano neste sábado. O Andirá surpreendeu ao conquistar sua primeira vitória. Já o Náuas confirmou favoritismo ao vencer o lanterna Plácido de Castro.

O Andirá venceu o São Francisco por 1 a 0 com gol de Jhon aos 13 minutos do primeiro tempo. O time chegou a três pontos e subiu para a oitava e penúltima colocação. O São Francisco continua com oito pontos na terceira colocação.

O Náuas chegou a oito pontos, em quarto lugar, após vencer o Plácido de Castro por 2 a 1, de virada. Sacolinha abriu o placar, mas Zubu fez dois e virou o placar. O Plácido segue com um ponto, agora na lanterna (9º).

A rodada terá ainda duas partidas no doa 18: Atlético x Humaitá e Rio Branco x Galvez.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA RODADA: