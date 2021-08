ACREANO: Tourão do Humaitá vence São Chico e toma liderança do Galo

Rio Branco, AC, 07 (AFI) – O Campeonato Acreano tem novo líder. Na tarde deste sábado (7), no estádio Florestão, o invicto Humaitá superou o São Francisco por 1 a 0 e assumiu a primeira posição na tabela de classificação do estadual. O gol da vitória do time da cidade de Porto Acre foi marcado nos primeiros minutos da etapa final de partida, numa cobrança de penalidade cobrada pelo atacante Gleisson, artilheiro da competição com quatro gols.

Com a vitória sobre o São Chico por 1 a 0, o Tourão do Humaitá assumiu a liderança do primeiro turno do Campeonato Acreano. O time do técnico Márcio Parreiras chegou aos 10 pontos, um ponto e um jogo a mais que o vice-líder Atlético-AC. Por outro lado, o clube católico cai uma posição na tabela de classificação, aparecendo assim na terceira colocação, com oito pontos ganhos.

JOGO

O jogo iniciou com um atraso de meia hora. A unidade móvel de saúde do Corpo de Bombeiros que escalada para a partida foi atender uma ocorrência de incêndio urbano e não foi possível chegar no horário programado.

Com a bola rolando, o time católico resolveu adiantar suas linhas e pressionar a saída de bola do Tourão. O primeiro bom momento do time católico saiu de finalização de Malta, mas o goleiro Martins fez ótima defesa, aos 10 minutos.

Sem Polaco, que deixou o campo com uma lesão muscular, o Humaitá tinha dificuldades de chegar ao gol do São Francisco. A primeira oportunidade só veio aos 24 minutos. Xavão mandou a bola para área e a zaga católica antecipou o lance e mandou para escanteio. Logo depois, o atacante Gleisson fez o goleiro Leandro fazer ótima defesa.

A penúltima chance de gol no primeiro tempo foi do clube católico. Malta recebeu livre e mandou no meio do gol, mas o goleiro Martins, bem colocado, fez a defesa.

Nos acréscimos, Gleisson ganhou no jogo aéreo e testou com perigo e quase abriu o placar para o Tourão.

GOL SOLITÁRIO

Na volta dos vestiários, o Humaitá resolveu pressionar o time católico. Numa jogada individual do lateral-direito Xavão, ele acabou derrubado dentro da área do São Chico. O árbitro José Lima marcou a penalidade, após auxílio do assistente Jean Carlos. O artilheiro Gleisson cobrou violência e mandou a bola para a rede católica.

O gol deixou a partida ainda mais acirrada e cheia de faltas. O Tourão resolveu aproveitar os contragolpes na busca de ampliar a vantagem e quase conseguiu em duas oportunidades em chute de Luan e Rodrigo, mas o goleiro Leandro fez duas grandes defesas.

A melhor chance do empate do São Chico saiu de uma ótima finalização do meia Malta, mas o goleiro Martins fez ótima defesa e mandou para escanteio.

PRÓXIMOS JOGOS

O Tourão do Humaitá retorna a campo somente dia 18 para encarar o vice-líder Atlético Acreano. O duelo ocorre no estádio Arena da Floresta, às 17h. Já o São Francisco tem jogo programado para o próximo sábado (14), às 15h, no estádio Arena da Floresta, contra o Andirá.