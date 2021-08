ACREANO: Vasco e Nauás estão no G-4; Rio Branco segue vivo

Rio Branco, AC, 05 (AFI) – O Rio Branco conquistou importante resultado na briga por uma vaga no G-4 do Campeonato Acreano-2021. Nesta quarta-feira, na Arena da Floresta, o time estrelado derrotou o Andirá por 1 a 0, gol do meia-atacante Matheus Nolasco.

Com a primeira vitória na disputa do primeiro turno do Campeonato Acreano-2021, o Rio Branco chegou aos cinco pontos ganhos, colando no G-4, precisamente na quinta posição. O Morcego, por sua vez, continua na última posição, sem pontuar no torneio.

A VITÓRIA!

Rio Branco e Andirá fizeram um jogo de muita marcação e pouco espaço para seus atacantes. O primeiro lance de perigo saiu aos 13 minutos, numa bola parada de Anderson, mas o goleiro estrelado Elvis fez boa defesa.

Um pouco melhor na partida, o Rio Branco voltou a levar perigo ao gol do Morcego no minuto seguinte. Zé Roberto cruzou pela esquerda, a zaga andiraense afastou mal e Matheus Nolasco finalizou a bola para a segura defesa de Babau.

Rio Branco vence na rodada

Na volta das duas equipes dos vestiários, a partida continuou muito igual, com os dois times jogando com muita disposição, mas nada de gol.

Num lance involuntário, aos 20 minutos, o lateral-esquerdo Guilherme, do Andirá sofreu um choque com um jogador da própria equipe. O atleta no lance acabou quebrando um dente e ainda sofrendo um corte na orelha. Os paramédicos foram chamados e atenderam o atleta no gramado e, posteriormente, o levaram para uma unidade de saúde para receber atendimento médico.

Com a retomada do jogo, após cinco minutos de paralisação, o Rio Branco conseguiu abrir o placar. Matheus Nolasco aproveitou cruzamento e sobra de bola para tocar na saída do goleiro Babau e abrir o placar a favor do Rio Branco, aos 34 minutos.

Nos minutos finais, o Andirá buscou o empate, mas esbarrou na defesa estrelada.

EMPATE!

Vasco-AC e Náuas não saíram de um empate sem gols na noite desta quarta-feira (4), na Arena da Floresta, pela quinta rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano.

Os dois times fizeram um jogo de forte marcação e poucas oportunidades de gols. O Vasco da Gama perdeu ótima oportunidade de abrir o placar com o atacante Balica, mas o jogador do time Cruz-de-Malta foi infeliz e finalizou para fora do gol de Grego.

Nos minutos finais as duas equipes foram para o tudo ou nada, mas as defesas dos dois lados estavam bem postadas e atentas e o jogo terminou mesmo sem gols.

COMO FICA?

Com o ponto do empate contra o Náuas, o Vasco-AC chegou ao sétimo ponto na classificação e mantém a quarta colocação do estadual, mesma posição do Humaitá, mas perde a posição no saldo de gols. O Náuas, que chegou ao quinto segue em sexto com cinco pontos, mesma pontuação do Rio Branco-AC, mas perde a posição também no saldo de gols.

Próximos jogos