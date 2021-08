ACREANO: Vasco recebe o Náuas em busca da liderança e Plácido e Andirá tentam a primeira vitória

Rio Branco, AC, 3 (AFI) – Nesta quarta-feira, inicia-se a quinta rodada do Campeonato Acreano. Um confronto solitário entre Vasco x Náuas, na Arena da Floresta, ás 21h é o jogo de abertura da rodada. O Cruzmaltino está indo em busca terceira vitória e tem seis pontos em quadro jogos. Enquanto que o Náuas vem logo atrás com quatro pontos em sexto lugar.

A próxima partida acontece somente no sábado, às 17h30, no Florestão, entre Humaitá e São Francisco. O Humaitá tem sete pontos e vai em busca da liderança. Já o São Francisco é o vice-líder com oito. Ou seja, confronto direto pela ponta da tabela.

ANDIRÁ NÃO VENCEU

Na outra quarta-feira, data que termina a rodada, Galvez e Andirá irão se enfrentar às 19h, na Arena da Floresta. O Galvez é o quinto colocado com quatro pontos. Enquanto que o Andirá ainda não conquistou nenhum ponto na competição, perdeu os dois jogos que fez até aqui.

LÍDER CONTRA A O VICE-LANTERNA

Na boa, o Atlético segue na ponta com nove pontos: três jogos e três vitórias. Já o Plácido de Casto, em quatro jogos conquistou apenas um ponto. Além disso, na última rodada levou uma goleada de 7 a 0 do Humaitá. Ou seja, precisa dar uma resposta urgente nesse jogo. O duelo acontece na quarta-feira, dia 11, às 21h, na Arena da Floresta.

Confira a data e hora de todos os jogos:

Quarta-feira (4)

21h

Vasco x Náuas

Sábado

17h30

Humaitá x São Francisco

Quarta-feira (11)

19h

Galvez x Andirá

21h

Atlético x Plácido de Castro