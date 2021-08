Adecco tem empregos para Auxiliar de Motorista em Belo Horizonte

A Adecco está divulgando oportunidades de emprego para o cargo de Auxiliar de Motorista na região de Belo Horizonte. São 20 vagas de emprego divulgadas por uma multinacional que é liderança no setor de bebidas. A Adecco é especialista em consultoria de Recursos Humanos e está intermediando os processos de contratação! Veja como se candidatar a uma das vagas!

Adecco tem vagas para Auxiliar de Motorista

As oportunidades são para Auxiliar de Motorista na região de Belo Horizonte. As contratações proporcionam restaurante interno, vale transporte, vale alimentação e muitos outros benefícios. A Adecco reforça que a oportunidade é temporária com possibilidade de efetivação, a depender do desempenho dos novos talentos.

Os interessados em uma das chances de contratação devem ter em mente as atividades disponíveis a serem desempenhadas:

carregamento e descarregamento de produtos, de acordo com rota e escala estabelecida;

conferência e organização de vasilhames retornáveis recebidos, de maneira a realizar as entregas de produtos nos pontos de vendas e promovendo auxílio ao Motorista Entregador em outras atividades de entrega, de acordo com o Sistema de Gestão Integrada – SGI.

Como se inscrever

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site de inscrição e clicar em “Candidate-se” para cadastrar currículo atualizado. A Adecco é líder em consultoria de Recursos Humanos. A empresa procura talentos qualificados para fazer parte de diversas companhias de sucesso.

