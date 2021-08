Adecco tem mais de 300 empregos pelo país; veja cargos

A Adecco está finalizando mais uma semana com muitas oportunidades de emprego pelo país. São mais de 300 vagas disponíveis pelo Brasil, proporcionando benefícios e a chance de garantir o registro em carteira. Quem estiver procurando a recolocação no mercado de trabalho, pode seguir as orientações abaixo para se inscrever a uma das vagas!

Adecco está divulgando 300 vagas de emprego pelo país

O Grupo Adecco é liderança pelo mundo, destacando-se em Recursos Humanos. A atuação ocorre em 60 países por meio de milhares de escritórios. São mais de 700 mil servidores e 100 companhias de sucesso. Confira quais são os cargos abertos neste fim de semana!

Executivo de Contas – Home Center;

Auxiliar de Entregas / Jales;

Auxiliar Motorista;

Conferente;

Ajudante Entregas;

Ajudante Operacional;

Analista de Comércio Exterior;

Auxiliar de Entregas;

Manobrista;

Motorista Entregador;

Operador de Empilhadeira;

Ajudante Operacional / São José do RIO Preto;

Conferente / Jundiaí;

Operador de Empilhadeira / Jundiaí;

Ajudante Operacional / Araçatuba;

Motorista Entregador / Araçatuba;

Ajudante Operacional/ Guaratingueta;

Ajudante Operacional/ Caraguatatuba;

Analista Comercial (Hunter);

Técnico de Manutenção;

Consultor (a) de Recrutamento e Seleção Jr;

Analista de Faturamento;

Motorista Entregador;

Projetista Jr.

Analista de Engenharia do Produto;

Analista de Exportação Marítima;

Analista de Suporte Júnior;

Analista de Compras Internacionais;

Especialista em Produto;

Conferente;

Analista de Marketing – Indústria.

Como se inscrever

Os candidatos a uma das oportunidades na Adecco podem seguir as orientações abaixo:

clicar na página de participação;

escolher uma das oportunidades disponíveis;

clicar em “Candidate-se”;

cadastrar currículo atualizado.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos!