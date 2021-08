Adriane Galisteu usa chapéu de grife em Dubai e chama atenção dos fãs

Adriane Galisteu tem esbanjado glamour durante as férias em Dubai, nos Emirados Arábes Unidos. Em uma postagem, a modelo chamou atenção dos fãs com o luxo de um chapéu da grife italina Gucci

O acessório pode ser encontrado no site da marca pelo valor de 650 dólares – o equivalente a R$ 3,4 mil. E não para por aí, Adriane está hospedada com a família no Al Maha Desert Resort & Spa, onde o valor das diárias varia de R$ 18,73 mil a R$ 154,7 mil.

A viagem está sendo feita por ela ao lado do marido Alexandre Iódice e do filho, Vittorio.

Confira a postagem na íntegra