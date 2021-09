Aeroporto Internacional de Salvador é considerado o mais sustentável do Brasil

Os passageiros também ganharam mais de 22 mil m² de área construída, uma variedade de opções comerciais e mais conforto ao viajar, com a substituição do sistema de ar-condicionado, novos elevadores e escadas rolantes, conjuntos sanitários adicionais, e disponibilização de internet de alta velocidade de cortesia.

Destaca-se também o fato de ser o primeiro a ter uma usina solar, a ser zero aterro sanitário e a não dispensar efluentes no meio ambiente. Há ainda a adoção do conceito de economia circular: 100% dos resíduos sólidos são recuperados e enviados para reciclagem ou outra destinação ambientalmente correta.

Para os próximos anos, o objetivo da VINCI Airports é continuar avançando na preservação ambiental, zerando emissões líquidas de carbono até 2030. A Concessão tem duração de trinta anos ao total. “Tudo que fizemos até aqui foi só uma fração do que está por vir. Continuaremos investindo no aeroporto nas próximas décadas, para manter um alto nível de serviço prestado aos nossos passageiros, segurança, eficiência e alinhamento com a tecnologia”, destacou Julio Ribas, diretor-presidente do Salvador Bahia Airport.