AfroDev recruta profissionais para área de TI

Você que estava esperando uma chance para iniciar sua carreira ou se recolocar no mercado já pode comemorar. Isso porque a AfroDev está recrutando profissionais para área de TI, que terão a oportunidade de concorrer a um posto de trabalho em grandes empresas, como Alelo e Suzano S.A.

Esta é a terceira edição da iniciativa gratuita da Share RH, que visa capacitar, qualificar e oferecer oportunidades para pessoas pretas na área que mais cresce no Brasil. Nas edições anteriores, o programa formou mais de 200 profissionais.

Este ano, o programa contará com duas trilhas de formação na linguagem Python, além uma pessoa intérprete em Libras e vídeoaulas com legendas em português, ampliando a inclusão social e permitindo a participação de pessoas com deficiência auditiva.

Para concorrer é importante ter uma base sólida de programação e ter disponibilidade para participar do curso, que é oferecido no formato on-line. Assim, acesso a computador e à internet banda larga também é necessário. As aulas acontecerão entre os dias 4 e 23 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h; e aos sábados, das 09h às 16h.

Ao final do curso, as pessoas formadas poderão concorrer a vagas nas empresas patrocinadoras – dentre elas estão Alelo e Suzano S.A.

Como se inscrever

Os interessados em concorrer a uma das vagas e participar do programa de capacitação deverão se inscrever aqui. O processo seletivo será realizado pela Share RH, que avaliará os perfis dos profissionais para definir quem está apto a participar do programa.

