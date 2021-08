Agenda Cultural: confira atrações para final de semana em Salvador, online e presencial

Salvador continua na fase verde em decorrência da diminuição do número de casos de covid-19, o que significa que bares, restaurantes, museus e teatros já estão abertos ao público. Relembre quais eventos já estão em funcionamento na capital baiana. Para que você saiba quais são as principais atrações para este final de semana, o portal iBahia preparou uma lista com a agenda cultural para os dias 27, 28 e 29 de agosto. Dentre as alternativas, há atrações para curtir no modo online e presencial. Para os eventos presenciais estão disponíveis os protocolos de segurança contra o novo coronavírus. Confira lista: SEXTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO

Espaço temático infantil da Turma da Mônica – Super Força HQ Turma da Mônica

Local: Praça central de evento do Shopping Paralela

Quanto: A partir de R$ 20 (15 minutos)

Para evitar a disseminação do coronavírus, o Shopping Paralela está cumprindo os protocolos de cuidado e segurança, como controle de acesso à atração, disponibilização de álcool em gel e higienização do espaço. Além disso, o centro de compras realiza a aferição de temperatura, exige o uso de máscara, tem marcação no piso e nos elevadores, indicando o distanciamento social, disponibiliza totens e dispensers de álcool em gel em locais estratégicos e o estacionamento está com emissão automatizada de tickets, funcionando com sensor de presença.

Festival Gastronômico – Homenagem à Eliana Kertész

Horário: 12 às 22h (almoço e jantar)

Restaurantes Participantes: Mariposa, Paris 6, Farid, Pereira Café e Outback

Quanto: R$ 46,90 cada prato (novos pratos) Medidas: Para garantir a segurança dos consumidores e colaboradores, o Festival Gastronômico do Shopping da Bahia segue todos os protocolos determinados pela Prefeitura de Salvador para bares e restaurantes, entre eles o uso obrigatório de máscaras, exceto durante as refeições; aferição da temperatura dos colaboradores, prestadores de serviço e clientes; afastamento mínimo de 1,5m entre as pessoas e distância mínima de um metro em relação ao expositor em que estiverem dispostos os alimentos.

Exposição em tributo a Ariano Suassuna – ‘SUASSUNA, uma estrela no mundo’

Onde: ME Ateliê da Fotografia – Ladeira do Boqueirão, n. 6, Santo Antônio Além do Carmos

Seguindo o “Protocolo Setorial” da Prefeitura de Salvador, o ateliê funciona com 30% da capacidade máxima para visitações simultâneas. Após a aferição de temperatura, o visitante pode explorar o vernissage, mantendo o distanciamento social de 1,5m, com a permanência de até 1h sob utilização de máscara protetora durante toda a exposição. A higienização do local é feita antes e após o encerramento do horário de visita.

Boteco do Bela – Show de Paulo Marcos

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2

O Shopping Bela Vista segue todos os protocolos de saúde e segurança vigentes determinados pelos órgãos municipais e de saúde, com álcool em gel em diversos pontos, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e controle do fluxo de clientes dentro do empreendimento. Há reforço nos procedimentos de limpeza e higiene das áreas comuns, banheiros e ar condicionado e limitação de usuários simultâneos nos sanitários e fraldários. Também foram instaladas câmeras termográficas que monitoram a temperatura dos clientes em tempo real, além dos termômetros manuais para contraprovas, tapetes de sanitização nas entradas e sensor para obter os tickets de estacionamento, não precisando apertar o botão.

Boteco do Bela – Show de André Dias

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2

O Shopping Bela Vista segue todos os protocolos de saúde e segurança vigentes determinados pelos órgãos municipais e de saúde, com álcool em gel em diversos pontos, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e controle do fluxo de clientes dentro do empreendimento. Há reforço nos procedimentos de limpeza e higiene das áreas comuns, banheiros e ar condicionado e limitação de usuários simultâneos nos sanitários e fraldários. Também foram instaladas câmeras termográficas que monitoram a temperatura dos clientes em tempo real, além dos termômetros manuais para contraprovas, tapetes de sanitização nas entradas e sensor para obter os tickets de estacionamento, não precisando apertar o botão.

Festival Move – Música em Movimento, shows do grupo Zhuri, Jordi Amorim e banda Dona Iracema

Show Online – Show do grupo Jurassik Quartet

Onde: Canal do Teatro Gamboa no Youtube

Torneio das Estrelas – Boxe Bahia

Horário: A partir das 14h

Local: Shopping Bela Vista – Piso L1, Asa Sul

Torneio das Estrelas – Boxe Bahia

Boteco do Bela – Show de Jany

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2

Boteco do Bela – Show de Jany

Boteco do Bela – Show de Dk Perfeita Batida

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2

Boteco do Bela – Show de Dk Perfeita Batida

Show Online – Show de Pedro de Rosa Morais e Elinas

Onde: Canal do Teatro Gamboa no Youtube

Festival Move – Música em Movimento, shows de Marcola Bituca, Ana Barroso e Sonora Amaralina

Torneio das Estrelas – Boxe Bahia

Horário: A partir das 14h

Local: Shopping Bela Vista – Piso L1, Asa Sul

Torneio das Estrelas – Boxe Bahia

Boteco do Bela – Show de Lucas Gerbazi

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2

Boteco do Bela – Show de Lucas Gerbazi

Boteco do Bela – Show de Jann Souza

Local: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista – L2

Boteco do Bela – Show de Jann Souza

Show Online – Show de Pedro de Rosa Morais e Elinas

Onde: Canal do Teatro Gamboa no Youtube