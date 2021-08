Agendamento do Banco Inter: como cancelar? Veja os procedimentos

O agendamento do Banco Inter é uma possibilidade que os clientes têm agendar os pagamentos sem sair da conta digital. Tal possibilidade também permite o cancelamento dos agendamentos. Caso você tenha agendado ou deseja desfazer alguma operação, veja os detalhes nesta terça-feira (03) de como proceder.

É fácil fazer um agendamento do Banco Inter?

É inquestionável que a instituição em questão vem sendo destaque entre os consumidores brasileiros. Ela aparece como sendo uma das melhores do Brasil neste ano de 2021, de acordo com as opiniões especializadas retiradas da Forbes. Portanto, não é uma surpresa que o agendamento do Banco Inter seja uma funcionalidade tão procurada pelos usuários.

No formato de conta online, todas as operações e ferramentas do Banco Inter são feitas exclusivamente pelo aplicativo da empresa. Entretanto, em casos específicos, pelo Internet Banking.

Uma das funções oferecidas é a de agendamento dos pagamentos de forma a não perder os dias do vencimento das contas, por exemplo. Ou apenas agendar os valores para um dia específico onde terá o dinheiro em conta.

Você Pode Gostar Também:

O passo a passo

Para o caso de ter errado a data de agendamento ou apenas precisar desmarcar por qualquer outra razão, tem como fazer o cancelamento em questão de segundos. E isso nós te mostraremos logo abaixo.

Primeiramente, é preciso entrar no app do Banco Inter. Esse acesso se dá por meio do número da sua conta e pela senha previamente cadastrada ou somente com a biometria registrada no seu celular;

Realizado esse acesso à sua conta online do Banco Inter, vá em “abrir mais opções” que é no desenho de uma seta que mostra para baixo;

Dessa forma, várias funcionalidades da conta serão exibidas no app. Dentre todas as funcionalidades está incluída a opção referente a “agendamentos”. Clique nessa função;

Localize o agendamento que quer cancelar e clique nele arrastando a tela para o lado esquerdo. Depois disso basta clicar no “X” exibido para apagar a ação que foi agendada.

No Internet Banking do Banco digital Inter, os procedimentos são:

Antes de tudo, digite o seguinte na plataforma busca: “Internet Banking Banco Inter”. Depois, faça o login na sua conta corrente colocando o número e sua senha;

Então, após ter acessado sua conta é o momento de ir à opção “agendamentos” e escolher o momento que a ação foi programada para ser realizada;

Localize o agendamento que gostaria de excluir e vá até o botão “cancelar”. Feito. A ação que estava programada foi desfeita e a quantia não vai mais ser descontada de sua conta.

Saber executar ações como agendamento do Banco Inter ou mesmo o cancelamento, previne que dinheiro saia da sua conta sem sua vontade. Você pode realizar novamente o agendamento, agora no período mais adequado a você. A instituição está repleta de funções que visam descomplicar a vida de seus clientes