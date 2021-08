Aglomeração: Festa com presença de Márcio Victor é encerrada pela polícia

No último domingo (15), uma festa foi encerrada pela polícia em Pernambués. A aglomeração contava com a presença do cantor Márcio Victor, da banda Psirico, que deu uma ‘canja’ no local. Além dele, o cantor John Ferreira, conhecido como ‘O Poeta’, também participou de eventos durante o final de semana. As informações foram divulgadas em uma reportagem da TV Bahia.

A festa em que Márcio Victor marcou presença aconteceu no estabelecimento ‘A Casa Bar’, na Travessa Pinto, em Pernambués. Nos vídeos divulgados pelos moradores da região, é possível observar aglomerações e pessoas sem máscara enquanto o artista cantava. A festa foi encerrada quando equipes da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) chegaram ao local.

Segundo a assessoria do cantor, o vocalista do Psirico era apenas mais um dos clientes do estabelecimento. Márcio Victor só teria dado uma ‘canja’ após pedidos das outras pessoas presentes no local.

Já ‘O Poeta’ participou de duas aglomerações no mesmo dia: um no bairro de Itapuã, em Salvador, e outro na cidade de Simões Filho. Em vídeos divulgados pelos fãs, as pessoas presentes no local aparecem bebendo se máscara e distanciamento social.

De acordo com a reportagem, o Galpão Music Hall, onde o poeta fez o show em Simões Filho, afirmou que o limite de 300 pessoas foi respeitado. O estabelecimento também disse que a entrada e a circulação para ir ao banheiro da casa de shows estavam liberadas com uso de máscara.

A assessoria do cantor informou que os eventos não foram organizados pela equipe e nem pela produtora do Poeta. Ele apenas teria sido convidado a participar dos shows.