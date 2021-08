Água Santa vence mais uma e mantém 100% de aproveitamento no Paulista Sub-20

Diadema, SP, 20 (AFI) – A terceira rodada do Campeonato Paulista Sub 20 foi finalizada nesta quinta-feira (19). Destaque para o Água Santa, que conquistou mais uma vitória e se mantém com 100% de aproveitamento ao vencer a Portuguesa Santista de virada por 2 a 1. e manter a liderança do Grupo 9.

A CAMPANHA

Na 3ª rodada do Campeonato Sub 20, dos 26 jogos 16 mandantes acabaram perdendo em casa, com mais sete empates e apenas Água Santa, Tanabi e Ibra China como mandantes conseguiram a vitória. O Netuno vem no embalo de três jogos com três vitórias, havia estreado ganhando do E.C São Bernardo por 1 a 0, foi ao C.T Rei Pelé e bateu o Santos também por 1 a 0 e na terceira rodada, recebeu a Portuguesa Santista e de virada fez 2 a 1.

O JOGO

Jogando na Arena Inamar nesta quinta-feira, o Água Santa entrou em campo para manter a liderança do Grupo 9, mas acabou sendo surpreendido pela Portuguesa Santista, que abriu o marcador aos 31 minutos do primeiro tempo com João Sabino, mas o time do técnico Sérgio Simões que vinha de duas vitórias consecutivas foi atrás do resultado e fez de pênalti com meia Samurai. Foi seu segundo gol na competição e para manter a liderança e 100% de aproveitamento, nos acréscimos, aos 49 minutos do segundo tempo após cruzamento de Matheus, o zagueiro Guilherme apareceu para fazer o gol da virada e dá vitória.