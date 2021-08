Águia Negra-MS 0 x 6 Caldense-MG – Veterana goleia, segue na cola do líder Ferroviária na Série D

Rio Brilhante, MS, 01 (AFI) – Depois de uma derrota e um empate nas duas últimas rodadas, a Caldense-MG se reabilitou com estilo para seguir na briga pela liderança do Grupo A6 do Campeonato Brasileiro da Série C. Mesmo jogando fora de casa, no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante-MS, o time mineiro visitou e não tomou conhecimento do Águia Negra-MS, fazendo 6 a 0 no placar. O artilheiro Gabriel Santos fez três gols e foi o grande destaque.

Com o resultado, a Caldense chegou aos 17 pontos e segue na cola do líder Ferroviária, que tem 22 pontos. Do outro lado, o Águia Negra vive um momento totalmente diferente na tabela. Sem vencer há sete jogos, o time sul-mato-grossense conheceu a primeira derrota em casa e segue na parte debaixo da tabela, com cinco pontos ganhos, em sétimo.

PRIMEIRO TEMPO

Desde o primeiro minuto de jogo, a Caldense dominou toda a primeira etapa, tendo mais posse de bola e tomando as redeas do duelo. Do outro lado, mesmo jogando em casa, o Águia Negra-MS não conseguia se encontrar dentro de campo. Tanto que não demorou para o time visitante abrir o placar. Logo aos 24 minutos, Gabriel Santos recebeu um passe açucarado na área e só completou para o fundo das redes.

O artilheiro ainda marcou mais dois gols no decorrer do primeiro tempo. O segundo veio aos 28, quando ele aproveitou sobra no bate-rebate na área para mandar para o gol. Já o terceiro veio aos 36 e foi o mais bonito, com um toque de cobertura. Até por conta disso, o primeiro tempo terminou com a vitória da Caldense por 3 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do interalo, a Caldense não diminuiu o ritmo e seguiu em cima, fazendo pressão na área adversária. Tanto que o quarto gol não demorou para sair. Aos cinco minutos, depois de uma bola alçada na área em uma cobrança de falta, Caio Ribeiro apareceu pra ampliar de cabeça.

Já o quinto veio aos 18, em um chute de longa distância de Patrik Lopes. A partir daí, o Águia Negra não conseguia reagir e a Caldense, mesmo cansada, ainda fez mais um. Aos 38, Mariotto cobrou falta com perfeição e fechou o placar em 6 a 0.

Fotos: Renan Muniz / Caldense

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da décima rodada da fase de grupos da Série D. Na sexta-feira (06), o Águia Negra faz mais um jogo em casa quando recebe a Ferroviária-SP, no Estádio Ninho da Águia, às 17h. Já no sábado (07), às 16h, a Caldense-MG faz um duelo mineiro contra o Patrocinense-MG, no Estádio Ronaldão.