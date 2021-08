Águia Negra-MS 1 x 0 Ferroviária-SP – Ferrinha domina do início ao fim e segue isolado na liderança

Rio Brilhante, MS, 6 (AFI) – Passando por momentos completamente opostos na temporada. Águia Negra e Ferroviária se enfrentaram no final da tarde de sexta-feira, às 17h, no estádio Ninho da Águia. A partida válida pela 10° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro terminou com a vitória da Ferrinha por 1 a 0.

Com o triunfo, o time de Elano chegou aos 25 pontos, líder isolado do Grupo A6. Já o time sul-mato-grossense, continua na penúltima colocação com apenas cinco.

O JOGO

Mesmo jogando fora de casa, o time paulista não se intimidou e começou a partida impondo seu ritmo de jogo. Aos 17 minutos, Victor Paraíba abriu o placar após receber bom passe na ponta esquerda. O jogador olhou e bateu consciente, no ângulo, para fazer um golaço.

Na sequência, dois minutos depois, Alisson bateu forte de fora da área e obrigou o goleiro do Águia a fazer ótima defesa.

Sem resposta, os donos da casa não criaram nenhum lance de perigo na primeira etapa.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, o Águia Negra até tentou ir para cima em busca do gol de empate. Logo aos seis minutos teve boa chance em chute dentro da área, mas a bola foi direto pela linha de fundo. Porém, a criatividade parou por aí.

A Ferroviária não conseguia criar, mas controlava o jogo no meio campo e não sofria riscos. Em contra-ataque, David teve chance de matar o jogo, na marca dos 39 minutos. Ao ser lançado em velocidade na ponta direita, o atacante cortou para dentro e bateu forte. Rodrigo Caltch fez ótima intervenção.

No último lance, o Águia até assustou em finalização prensada dentro da pequena área, mas foi só. Vitória da equipe paulista