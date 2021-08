Águia Negra-MS x Ferroviária-SP – Locomotiva pode garantir vaga nesta rodada

Araraquara, SP, 05 (AFI) – A fase de grupos do Campeonato Brasileiro Série D está na reta final e a 10.ª rodada terá início nesta sexta-feira com uma partida. Embalada, a Ferroviária está cada vez mais perto da classificação matemática e visita o Águia Negra-MS, às 17h, no Estádio Ninho d’Águia, em Rio Brilhante (MS).

Com sete vitórias, um empate e apenas uma derrota, a Ferroviária lidera o Grupo A6 com 22 pontos e segunda melhor campanha geral. Já o adversário está em sétimo e penúltimo lugar com cinco pontos. No primeiro turno, os paulistas golearam por 7 a 0.

Com a excelente fase, a Ferroviária pode garantir classificação ainda nesta rodada. Em caso de vitória, chegaria a 25 pontos. Bastaria uma derrota do quarto colocado Boa Esporte-MG ou do quinto Rio Branco VN-ES, que somam 13 pontos cada.

ÁGUIA NEGRA

O clima no Águia Negra é pesado por conta da campanha, mas o time encerrou a preparação na quinta-feira. O objetivo é fazer um jogo competitivo. O técnico Luiz Vilela terá os retornos de Rafael Cardoso e Souza, que foram expulsos. O goleiro Rodrigo Calchi, com lesão na coxa, deve ser desfalque.

FERROVIÁRIA

O técnico Elano fará algumas mudanças na escalação. O atacante Júlio Vitor, liberado pelo departamento médico, retorna e deve formar dupla com Vinicius Almeida, uma vez que Gleyson está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, o setor terá dois jogadores formados na base.

Outro jogador da base que terá chance é Vinicius Oliveira na lateral-direita. Isso porque Bernardo, que atuou nos nove jogos até agora, será poupado. Léo Rigo, Guilherme Mattis, Nando Caradina e Léo Castro seguem fora se recuperando de lesões.