Ahgora Sistemas oferece mais de 10 oportunidades

A Ahgora Sistemas, empresa catarinense que desenvolve tecnologias para gestão de pessoas, oferece mais de 10 oportunidades de emprego para profissionais de diversas áreas. Há chances para atuação na cidade de Florianópolis nos departamentos comercial, desenvolvimento de software, service desk e tecnologia, com possibilidade, ainda, de trabalho remoto.

Dentre as posições disponíveis, destacam-se as funções de Analista de Service Desk, Consultor de Vendas – Inside Sales, Data Engineer, Desenvolvedora Full Stack (Exclusiva para Mulheres), Desenvolvedor Full Stack, DevOps, Estágio de Service Desk ? AHFIN, Product Designer (UX/UI) ? AHFIN (Exclusiva para Mulheres), Product Owner, SDR – Sales Development Representative ? AHFIN, entre outras. Caso não encontre uma posição de acordo com o seu perfil, os candidatos poderão, também, cadastrar seu currículo no banco de talentos.

Os requisitos variam muito de acordo com a função desejada, mas há chances para os mais variados níveis de senioridade, experiência e formação. Ainda de acordo com a empresa, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a horário de trabalho flexível, benefício alimentação/refeição, vale transporte, estacionamento gratuito e/ou bicicletário, acesso a um plano de benefícios flexíveis customizáveis, plano de saúde, plano odontológico, ginástica laboral, convênio com SESC e ACATE, entre outros.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponibilizadas pela Ahgora deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível em vempraahgora.gupy.io, para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.

