Aimoré-RS 0 x 0 Joinville-SC – Donos da casa se complicam e JEC segue invicto

São Leopoldo, RS, 28 (AFI) – O Aimoré-RS enfrentou o Joinville-SC na tarde deste sábado, no estádio Cristo Rei, pela 13ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série D.

O empate sem gols complica o situação dos gaúchos na competição, que ficam na sétima posição, com 12 pontos. Já os catarinenses, mantém a vice-liderança do Grupo A8, com 25 pontos.

O JOGO

A partida foi equilibrada. No primeiro tempo, o Joinville-SC foi quem criou as melhores oportunidades, mas sem efetividade. A maior parte das finalizações foram pela linha de fundo e o goleiro Luiz Henrique, do Aimoré-RS pouco trabalhou.

Já no segundo tempo o Aimoré-RS foi superior. Com a necessidade do resultado positivo para seguir buscando a classificação, o time partiu para cima, mas não foi feliz nas finalizações e a rede não balançou.

PRÓXIMOS JOGOS

O Aimoré-RS volta a campo no próximo sábado, dia 4, para enfrentar o Marcílio Dias, às 15h, pela última rodada. As chances de classificação são muito pequenas e dependeria de uma série de combinações de resultado. No mesmo dia e horário, o JEC, garantido na fase seguinte, vai buscar a liderança do grupo no confronto direto com o Cascavel.