Aimoré-RS 2 x0 Caxias-RS – Clássico termina com resultado justo

São Leopoldo-RS, 07 (AFI) – No clássico regional do interior gaúcho, o de número 102, e no fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, Grupo A8, na sua primeira fase, Aimoré e Caxias se enfrentaram neste domingo, em São Leopoldo, no estádio Cristo Rei. O placar final registrou a vitória do Índio Capilé por 2 a 0, com os gols assinalados através de Xandy e Adriano Klein.

Com o triunfo, o Aimoré aparece na sexta colocação com 10 pontos e três pontos do G4. Mesmo com o revés, o Caxias é o terceiro colocado com treze pontos na tabela.

NA FRENTE

O primeiro tempo desenvolvido por Aimoré e Caxias, foi bastante movimentado. A primeira oportunidade de gol aconteceu para os visitantes.Aos 16 minutos, no contra-ataque, o Falcão Grená quase inaugurou o marcador com Jean Dias, este recebeu passe na medida através do lateral Lucas Carvalho. O meia do Caxias, dentro da grande área arriscou para uma excelente defesa do arqueiro do Índio Capilé. Dois minutos depois, o time da casa chegou com perigo com Maurinho, mas o número um Pitol estava atento no lance mandando a bola para escanteio. Aos 28, o placar saiu do zero. Na entrada da área, Xandy, arriscou e a bola entrou na meta Grená, 1 a 0, Aimoré.

DEVER DE CASA

No segundo tempo aconteceram boas chances de gols, inclusive o segundo gol na partida. Aos 15 minutos, Michel sozinho dentro da pequena área cabeceou e a bola passou com muito perigo a meta de Luiz Henrique que ficou olhando a bola sair pela linha de fundo e quase o empate. Nos minutos finais e nos acréscimos, França na cara do gol conseguiu carimbar a trave defendida pelo arqueiro do Índio Capilé. No entanto, aos quarenta e nove, a tampa do caixão foi fechada com o tento de Adriano Klein. Final, 2 a 0, Aimoré, e dever de casa.

PRÓXIMOS JOGOS

No próximo sábado(14), o Aimoré vai até a cidade de Cascavel-PR, encarar o FC Cascavel, ás 15h, no Olímpico Regional. No mesmo dia e horário, o Caxias recebe no Centenário o Esportivo-RS.