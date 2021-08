Algar Telecom abre NOVOS empregos pelo país; veja cargos

Algar Telecom abre NOVOS empregos para colaboradores de diferentes áreas de especialização pelo país. São mais de 30 oportunidades com muitos benefícios disponíveis. Confira, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

Algar Telecom anuncia oportunidades de emprego para profissionais de diversas áreas

A Algar Telecom divulgou mais de 30 vagas de emprego disponíveis para contratação de profissionais de diversas funções em todo Brasil. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios de vale transporte, vale alimentação, seguro de vida, programa de remuneração variável, participação de lucro, auxílio creche, auxílio academia, assistência odontológica e assistência médica. Dentre as oportunidades abertas, estão os seguintes cargos:

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Jundiaí;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Uruguaiana;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Rio Grande;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Caxias do Sul;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Curitiba;

Consultor de Vendas Diretas IV – Governo – Belo Horizonte;

Consultor de Vendas Diretas IV – Governo – Campinas;

Consultor de Vendas Diretas IV – Governo – Santa Maria;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter / Farmer – Salvador;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter / Farmer – Belo Horizonte;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter / Farmer – Passo Fundo;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter / Farmer – Porto Alegre;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter / Farmer – Santa Maria;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter e Farmer – Pelotas;

Consultor de Vendas Tic – Belo Horizonte;

Consultor de Vendas Tic – Rio de Janeiro;

Consultor de Vendas Tic – Porto Alegre;

Consultor de Vendas Tic – São Paulo;

Analista de Telecom Pl – todo Brasil;

Analista de Negócios Pl – Uberlândia;

Coordenador de Vendas – Belo Horizonte;

Coordenador de Vendas – São Paulo;

Analista de Pré-vendas Pl – São Paulo;

Consultor de Vendas Indiretas – Canais – Porto Alegre;

Consultor de Vendas Indiretas – Canais – São Paulo;

Consultor de Vendas Indiretas – Canais – Belo Horizonte;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Alagoas;

Gestor de Canais Indiretos – Uberlândia;

Consultor de Vendas Corporativas Hunter – Belo Horizonte.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na Algar Telecom, é necessário acessar o site de inscrição, ler atentamente todas as informações e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

