Aliados pedem que Bolsonaro fale mais sobre Bolsa Família, diz jornal

O Governo do Presidente Jair Bolsonaro deve começar a pagar a partir do próximo mês de novembro o Auxílio Brasil. Trata-se portanto do programa que deve substituir o Bolsa Família. No entanto, as notícias envolvendo o Palácio do Planalto neste momento passam longe de se restringir ao projeto em questão.

De acordo com informações da imprensa, aliados do Presidente Jair Bolsonaro querem que ele foque mais nesse programa. Esses membros do poder executivo acreditam que essa é uma pauta mais positiva para o chefe do Governo. Essas pessoas acham que ele precisa deixar de lado alguns assuntos mais polêmicos daqui para frente.

Eles estariam falando isso justamente em um momento em que o Presidente está comentando mais sobre outros assuntos. Entre eles podemos citar, por exemplo, a questão da discussão com os ministros do Superior Tribunal Federal (STF). De acordo com aliados, o chefe do executivo só teria a perder com essa pauta.

Além disso, o Presidente também está falando muito sobre a questão do voto impresso. Ainda de acordo com informações da imprensa, aliados de Bolsonaro acreditam que essa é outra pauta que não deve fazer bem para a popularidade dele. Por isso, eles estão pedindo foco total na questão do Bolsa Família.

De acordo com informações do próprio Governo, o novo benefício deverá ter até mesmo um novo nome. Vai passar a se chamar Auxílio Brasil a partir do próximo mês de novembro. A ideia é aqui é tentar ao máximo afastar o projeto da imagem do PT. Não se sabe, no entanto, se isso vai dar certo.

Novo Bolsa Família

Segundo informações da Medida Provisória do novo Bolsa Família, o programa em questão vai passar por uma reformulação. Isso inclui, aliás, o aumento nos valores médios do benefício. Pelo menos essa é a ideia do Governo.

Além disso, eles também querem aumentar o número de beneficiários do programa. É justamente por isso que muita gente está alimentando esperanças de entrar no projeto. O Governo vai inserir mais usuários no quadro de pagamentos.

Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, o poder executivo paga o Bolsa Família para algo em torno de 14,7 milhões de brasileiros. Eles recebem parcelas médias de R$ 189. Pelo menos é o que dizem os dados oficiais mais recentes sobre o tema.

Bolsonaro e as eleições

Por mais que informações de bastidores afirmem que a ideia do Governo é usar o Bolsa Família como uma plataforma eleitoral, o Presidente Jair Bolsonaro nega. De acordo com ele, essa proposta de mudança viria muito antes do pleito do próximo ano.

De acordo com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, o Presidente estaria preocupado com a situação dos mais vulneráveis. Então, por essa lógica, o desejo de aumentar os valores do benefício não seria uma arma eleitoral e sim uma vontade pessoal do chefe do executivo.

Vale lembrar que pelas regras eleitorais brasileiras, o Governo não pode apresentar projetos como esse do novo Bolsa Família em ano de eleição. E é justamente por isso que o poder executivo está correndo para pagar o novo benefício até o fim de 2021.