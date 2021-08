Almoço de Dia dos Pais: veja receita de drink sem álcool

Uma solução para quem deseja curtir o Dia dos Pais sem aglomerações é preparar um delicioso drink não alcoólico. A dica do chefe Bruno Tupinambá é uma deliciosa Pink Lemonade com limão siciliano. Confira abaixo o modo de preparo.

Ingredientes:

·2 limões sicilianos;

·500ml de água mineral com gás;

·90 ml de xarope de cereja sem açúcar;

·cubos de gelo a gosto;

·100g de morangos frescos.

Modo de Preparo:



Lave e higienize os limões, corte-os ao meio e retire três fatias para decoração. reserve. Higienize os morangos, retire as folhas e pique-os em cubos médios. Leve os cubos de gelo ao liquidificador, triturando-os. Em uma taça, adicione os morangos no fundo e macere-os um pouco, para que solte seu sabor. Adicione em cada taça, 1/3 do xarope de cereja por cima dos morangos macerados. Adicione então o gelo picado até quase a borda da taça. Despeje a água mineral com gás cobrindo quase todo o gelo. Esprema meio limão em cada taça e finalize com a fatia de limão na borda.