Alterdata Software tem vagas de emprego pelo país

Alterdata Software abre NOVOS empregos para profissionais de diferentes áreas de atuação pelo país. São diversas oportunidades com muitos benefícios disponíveis. Veja, a seguir, todas as informações e como se inscrever!

Alterdata Software anuncia oportunidades de emprego para diferentes áreas

A Alterdata Software está com NOVAS oportunidades de emprego disponíveis para contratação de colaboradores de diversas funções em todo país. Dentre as vagas abertas, estão os cargos a seguir:

Consultor Comercial Externo – Software – Uberlândia;

Consultor Comercial Externo – Santos;

Consultor Comercial Automação Contábil – Varginha;

Analista de Marketing – todo Brasil;

Consultor Comercial Externo Solução para a área Contábil – Goiânia;

Consultor Comercial Automação Contábil – Londrina;

Consultores Comerciais Externos – Rio de Janeiro.

Você Pode Gostar Também:

Além do salário conforme o mercado de trabalho, a empresa disponibiliza benefícios como assistência médica, assistência odontológica, auxílio academia, auxílio combustível, horário flexível e vale alimentação.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades de emprego disponíveis, os candidatos devem acessar o site de participação, considerar todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo em candidate-se.

A Alterdata Software está entre as maiores empresas na área de softwares do Brasil. Além disso, atua no mercado de desenvolvimento de sistemas desde o ano 1989.

Gostou das informações? Mantenha-se sempre atualizado com o Notícias Concursos!