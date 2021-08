Altos-PI 0 x 0 Tombense-MG – Pouca emoção, sem gols e ambos os times se complicam na Série C

Teresina, PI, 15 (AFI) – Em um dos jogos que movimentou as disputas da 12ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na tarde deste domingo (15), Altos-PI e Tombense-MG ficaram no empate sem gols, no Estádio Lindolfo Monteiro em Teresina (PI) e se complicaram na briga por seus objetivos dentro do Grupo A.

Com o resultado fora de casa, a Tombense chegou aos 18 pontos, na quarta colocação, mas pode ser no G4 caso o Ferroviário vença o Santa Cruz, ainda neste domingo. Já o Altos chegou aos cinco jogos sem vitória e amarga a sétima colocação com 14 pontos, estando há apenas quatro do Jacuipense-BA, que tem dez e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo começou bastante movientado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. A primeira chance clara de gol veio aos 17, pelos lados da Tombense, quando depois de um cruzamento, Rubens cabeceou firme e Mondragon fez uma defesa à queima roupa.

A partir daí, o Altos acordou de vez para a partida e teve duas boas oportunidades. A primeira foi aos 21, quando Manoel bateu colocado e Felipe se esticou inteiro para fazer a defesa. Já aos 39, Klenisson bateu da entrada da área e mais uma vez o goleiro da Tombense fez a defesa. Por isso, o primeiro tempo terminou mesmo em 1 a 1.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, as duas equipes seguiram tentando tirar o zero do placar. Aos oito minutos, depois de uma bela jogada do Altos, Betinho dominou no peito e bateu de primeira, de perna direita, parando em um verdadeiro milagre de Felipe. Minutos depois, aos 15, Lucas Campos recebeu na área e chutou firme, mas a bola saiu por cima do gol.

Depois disso, o ritmo da partida caiu um pouco e as melhores chances vieram apenas no final do segundo tempo. A melhor delas veio aos 37 quando Manoel bateu colocado, mas mandou para fora. Até por conta disso, o placar terminou mesmo zerado no Estádio Lindolfo Monteiro.





PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo no próximo sábado (21) para a disputa da 13ª rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Logo às 15h, o Tombense-MG visita o Ferroviário-CE, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza. Um pouco mais tarde, às 17h, o Altos também joga fora de casa, contra o Manaus, na Arena Amazônia.