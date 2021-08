Altos-PI 1 x 1 Ferroviário-CE – Ferrão busca empate no último lance no Albertão

Teresina, PI, 06 (AFI) – Foi no último lance!!! Com um gol aos 51 minutos do segundo tempo marcado por Augusto, o Ferroviário-CE buscou o empate por 1 a 1 com o Altos-PI na abertura da 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira à noite. A partida foi disputada no estádio Albertão, em Teresina-PI.

O gol do Altos foi marcado aos 18 minutos do segundo tempo por Manoel. Com o resultado, o time piaueinse fica em sétimo colocado do Grupo A, com 13 pontos e completa quatro jogos sem vencer na competição. A partida marcou a estreia do técnico Paulinho Kobayashi contratado nesta semana para substituir Marcelo Vilar.

Com o empate heroico, o Ferroviário sobe para a segunda colocação, com 17 pontos somados. Este é o terceiro empate consecutivo do time cearense, que não sabe o que é perder há seis rodadas.

O JOGO

Partida começou muito morna, com as duas equipes errando muitos passes. O Altos buscava mais sair ao ataque e o Ferrão se fechava mais no campo de defesa.

A primeira chance real de gol saiu somente aos 16 minutos, quando Manoel chutou de fora da área e exigiu boa defesa do goleiro Rafael, do Ferroviário.

Aos 23 minutos, o Ferroviário chegou pela primeira vez com perigo. Chegou a marcar o gol, mas não valeu.Emerson cobrou falta na área e Edson Cariús tocou de cabeça, mas ele estava impedido. Após os 30 minutos, o Ferroviário melhorou na partida e passou a dominar as ações do jogo.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, o Altos começou colocando mais intensidade no jogo e pressionou o Ferroviário desde o começo. A primeira chance criada foi logo aos oito minutos, mas Rafael salvou o Ferrão. Aos 11, após uma bicicleta mal sucedida de Manoel, Thiaguinho bateu resteiro e quase marca para o Altos.

De tanto insistir, o Altos abriu o marcador aos 18. Após cobrança de escanteio de Netinho, Manoel subiu para mandar de cabeça sem chance para o goleiro Rafael.

Mesmo tímido no segundo tempo, o Ferroviário teve a chance do empate aos 33 minutos, quando Augusto mandou a bola no travessão de Altos. Foi a primeira chance criada do ferrão no segundo tempo.

Aos 44 minutos, o Altos teve a chance de matar o jogo. Lucas Campos lançou Cesinha, que dentro da área, livre, conseguiu perder o gol.

Aos 50, o time piuiense foi castigado. Lázaro cruzou na área, Richardson desviou de cabeça e a bola sobrou limpa para Augusto empatar a partida.



PRÓXIMOS JOGOS

Pela 12ª rodada, o Altos no domingo (15) recebe o Tombense em casa, enquanto o Ferroviário joga fora de casa no mesmo dia contra o Santa Cruz.