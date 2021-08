Altos-PI x Botafogo-PB – Para ser o novo líder, tem que agir como o antigo

Teresina, PI, 27 (AFI) – O Botafogo-PB visita o Altos-PI, no Albertão neste domingo, às 16 horas, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Um confronto muito importante para o Belo se reestabelecer e aproximar do líder, que não tropeçou.

O Altos é o primeiro fora da zona de rebaixamento, em oitavo, e está com três pontos de vantagem para o nono Jacuipense-BA. O Botafogo é o segundo, com a mesma pontuação do Paysandu-PA, 20. Apenas um ponto atrás do Manaus-AM.

SEJA COMO O LÍDER

O Botafogo assumiu a primeira posição do Grupo A depois de grande vitória sobre o Paysandu por 2 a 1, de virada. Em seguida, não venceu. Empatou com o Volta Redonda-RJ e tropeçou feio para o Floresta-CE, na última partida. Perdeu por 2 a 1.

O Manaus, enquanto isso, também teve jogo difícil contra o Floresta, na 12ª rodada, mas conseguiu um ponto no 2 a 2. No último sábado, enfrentou o Altos e conquistou o triunfo por 2 a 0.

O Altos não sabe o que é vencer, desde o dia 10 de junho, quando bateu o Santa Cruz por 1 a 0. Foram quatro empates e duas derrotas, de lá para cá. O Manaus aproveitou a má fase e o Botafogo, se recupera?

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Paulinho Kobayashi tem ausências e reforços. Os desfalques, talvez, pesam mais, principalmente na defesa. O zagueiro Wesley e o lateral-esquerdo Thiaguinho receberam o terceiro cartão amarelo e não jogam. No meio, Ray sofreu uma lesão e deve ficar de fora.

Na zaga, o comandante pode promover a estreia, apesar de improvisado, de Crystian e, pelo lado, Dudu Gago é o mais cotado. Na faixa central, Netinho retorna de suspensão e assume a vaga de Ray. Paulinho Kobayashi ainda ganha nomes para o banco. As contratações João Ananias e Rodrigo Andrade já estão à disposição.

Gerson Gusmão só tem uma novidade, mas algumas dúvidas. Esquerdinha retorna e retoma a posição no meio de campo. Tsunami, na defesa, está em bom momento e pode entrar no lugar de Daniel Felipe.

No meio de campo, Tinga briga por uma posição com Pablo. O Botafogo sofreu bastante com a mudança de formação, na derrota para o Floresta, e, por isso, o técnico tende a utilização o esquema de antes. Ainda mais com a presença de Esquerdinha.