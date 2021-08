Altos-PI x Ferroviário-CE – Focado em voltar a vencer, Ferrão visita Jacaré e mira a liderança provisória da Série C

Teresina, PI, 05 (AFI) – Apenas uma partida irá abrir as disputas da 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta sexta-feira (06). Vindo de dois empates seguidos, o Ferroviário-CE tenta voltar a vencer para se manter no G4 e até assumir provisoriamente a liderança do Grupo A. Fora de casa, o time cearense visita o Altos-PI, no Estádio Albertão, em Teresina, às 20h.

Apesar de vir de duas igualdades, o Ferroviário não sabe o que é perder há cinco rodadas e atualmente com 16 pontos, está na quarta posição na tabela. Já o Altos-PI vive um momento totalmente diferente na tabela. Sem vencer há três rodadas, o time piauiense aparece na sétima posição com 12 pontos. O Jacuipense-BA, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, tem dez.

ALTOS-PI

A grande novidade do Altos-PI para a partida será a estreia do técnico Paulinho Kobayashi, contratado nesta semana para substituir Marcelo Vilar. Desde que chegou, o novo comandante fechou os treinos para a imprensa e vem fazendo mistério, segundo ele para não abastecer o rival com informações de sua equipe.

O que se sabe é que a equipe não tem desfalques por suspensão e ainda retorno do lateral-direito Gean, que ficou de fora da última partida por questões pessoais. Mas, a tendência é que ele não faça grandes mudanças no time titular. O comandante falou sobre a expectativa para o duelo.

“Vai ser um jogo bastante disputado, a gente tem que se impor, para sair da zona do desconforto. Trabalhamos muito a parte tática para aqueles que não conheciam entendessem a maneira de jogar, mostrar do jeito que quero jogar. Temos jogadores inteligentes, espero que consigam essa adaptação o maios rápido possível”.

FERROVIÁRIO-CE

Para a partida, o técnico Francisco Diá tem dois desfalques certos que se quer viajaram com o restante da delegação do Ferroviário para Teresina. São eles: o zagueiro Vitão, que levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada e está suspenso, e o meio-campista Berguinho, com desgaste muscular.

No mais, o Ferrão não deve ter grandes mudanças. A única dúvida está no ataque, já que Edson Cariús está se recuperando de lesão e busca as condições físicas ideais. Caso não tenha condições, Adilson Bahia segue entre os onze iniciais. Reserva imediato do setor ofensivo, o atacante Augusto falou pela briga pela titularidade.

“Eles evoluíram bastante no decorrer da competição, tiveram troca de treinador e creio que vai ser bastante complicado para gente, mas estamos preparados para esse desafio. Espero que a gente faça um grande jogo, conquiste a vitória para se consolidar ali na parte de classificação”.