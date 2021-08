Altos-PI x Tombense-MG – Confronto direto pelo G4 no Grupo A

Teresina PI, 13 (AFI) – Precisando vencer para manter o sonho da classificação vivo, o Altos-PI vai receber neste domingo, às 16 horas, no estádio Lindolfinho o Tombense-MG, que vem fazendo boa campanha no Campeonato Brasileiro Série C, pela 12ª rodada.

O Altos atualmente ocupa a sétima posição com 13 pontos, apenas quatro do G4 do Grupo A7. Com o adversário que está em terceiro o clube pode diminuir esta vantagem, que também é de quatro pontos.

Já o Tombense vem sendo um dos clubes cotados para o acesso para a Série B. O clube mineiro ocupa a terceira posição com 17 pontos, a apenas dois do líder Botafogo-PB.

ALTOS DESFALCADO

O time vem a quatro jogos sem vencer e passa por problemas na parte defensiva, já que o zagueiro Lucas do Carmo sentiu dores na coxa e não deve estar em campo neste domingo.

O zagueiro Wesley acredita que o time irá evoluir e poderá se classificar para a próxima fase

“A gente sabe que não estamos na melhor situação possível, mas temos total confiança, nosso grupo é muito bom e temos totais condições de reverter com resultados positivos. Estamos em uma evolução, estamos jogando bem. Infelizmente no último jogo, no último lance a gente acabou tomando gol, mas vejo que estamos em uma crescente boa e em um bom momento do campeonato”, afirma.

Outro fator que preocupa o time é que eles têm 10 jogadores pendurados e podem perder jogadores para os próximos duelos.

TOMBENSE QUER EMBALAR

Após boa vitória na rodada passada contra a Jacupiense, o clube mineiro busca segunda vitória consecutiva e sonha com liderança. Rafael Guanaes não tem desfalques confirmados para esta rodada.

O clube que vem em uma boa sequência em seis jogos sofrendo apenas 1 derrota. E David, lateral titular da equipe, comentou sobre estes bons jogos da equipe.

“Estamos passando por um bom momento atualmente, a equipe está na zona de classificação para a próxima fase e todo o elenco continua bastante confiante. (Contra o Altos) Será uma partida difícil fora de casa, uma vitória seria extremamente importante para nos firmarmos entre os primeiros colocados na tabela e buscar a liderança do grupo”, disse o David.