Alvarez & Marsal oferece mais de 100 vagas em três estados

Consultoria global de serviços de gerenciamento de recuperação e melhoria de desempenho de empresas, a Alvarez & Marsal oferece mais de 100 vagas de emprego em três estados. Há chances para diversas áreas, como Business Intelligence, Data Engineering e Analytics, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Podem concorrer profissionais formados ou estudantes do ensino superior, matriculados nos cursos de Administração, Engenharias, Economia, Contabilidade e Direito. Contudo, muito além da capacitação técnica, a empresa busca pessoas com vontade de fazer e crescer junto com o negócio.

Dessa forma, competências como vontade de aprender, sentimento de dono e, o mais importante, responsabilidade moral e ética, são extremamente importantes para quem deseja concorrer a uma das posições.

As contratações, aliás, fazem parte do processo de expansão da empresa que está no Brasil desde 2003. Só em 2020, foram 360 pessoas contratadas e a meta é encerrar este ano com mais de 800 profissionais em sua base de colaboradores.

Como se candidatar

Você Pode Gostar Também:

Os interessados em participar do processo seletivo e concorrer a qualquer uma das vagas da empresa devem enviar e-mail para recruitingbrazil@alvarezandmarsal.com. Outras posições estão disponíveis na página do LinkedIn da empresa.

É importante notar, ainda, que a empresa está comprometida em promover uma cultura inclusiva guiada pelos seus principais valores. Dessa forma, a Alvarez & Marsal tem investido em discussões para a conscientização sobre a importância da diversidade e inclusão, abrindo, assim, espaço para que cada integrante do time se sinta representado e confortável.

Isso significa que as vagas estão abertas para todas as pessoas, independentemente de seu gênero, orientação sexual, etnia, raça ou qualquer outra característica.

Acompanhe diariamente o Notícias Concursos e tenha acesso às principais vagas de emprego, trainee e estágio disponíveis no Brasil.