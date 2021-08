AMAGGI tem mais de 100 empregos abertos pelo país

A AMAGGI é referência na produção de grãos e também de energia, e está divulgando inúmeras possibilidades de contrato com carteira assinada! São diversas oportunidades que garantem benefícios e direitos específicos do trabalhador! Veja, a seguir, como se candidatar a uma das vagas abertas!

AMAGGI tem mais de 100 vagas de emprego abertas

São vários cargos que proporcionam plano médico e odontológico, seguro de vida, previdência privada, vale-alimentação e muitos outros. Confira quais são as possibilidades anunciadas neste momento pela AMAGGI!

Supervisor de Armazém | Sorriso;

Supervisor Infraestrutura TI;

Supervisor Sistemas TI;

Analista Fiscal;

Assistente Técnico Lavoura;

Assistente de Pagadoria;

Borracheiro;

Auxiliar de Limpeza e Lavagem EPIS;

Lavador de Veículos;

Assistente Fiscal;

Piloto Agrícola;

Eletricista Industrial;

Líder de Produção Fertilizantes;

Mecânico;

Operador Controle Terminal;

Operador de Terminal;

Almoxarife;

Analista Socioambiental;

Auxiliar Administrativo;

Analista de Controladoria | Agro;

Analista de Tesouraria;

Comprador Cereais;

Analista de Sistemas Junior | Desenvolvedor Mobile;

Supervisor Frota Fluvial;

Eletricista Automotivo I;

Auxiliar Administrativo;

Ajudante Apoio Portuário;

Analista de Insumos;

Analista Infra e Suporte TI – Fazenda Tanguro;

Operador de Caldeira;

Assistente Adm Pessoal;

Analista de Planejamento Contábil Sênior;

Classificador de Cereais;

Coordenador Administrativo;

Assistente Planejamento Controle Manutenção;

Mecânico Industrial.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas abertas pela AMAGGI, os interessados podem acessar a página de participação, escolher uma das oportunidades abertas e cadastrar-se em “Candidate-se”. Dessa forma, os participantes poderão garantir uma chance no processo seletivo da empresa, que busca por talentos comprometidos com os bons resultados de todas as atividades!

