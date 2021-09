AMAPAENSE: Clube é punido, fica fora das semis e pode paralisar estadual

Macapá, AP, 31 (AFI) – Uma reviravolta colocou em xeque a continuidade do Campeonato Amapaense de 2021. Punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Amapá (TJD-AP) com a perda de nove pontos, o Independente ficou de fora das semifinais.

O Carcará foi punido pela escalação irregular de Nenen Apeu em dois jogos do Campeonato Amapaense – vitória sobre o Ypiranga e derrota para o Santos.

Com a punição, o Independente cai para a penúltima colocação e o Ypiranga é quem fica em quarto lugar. A diretoria, porém, vai recorrer da decisão.

“A gente vai recorrer a todas as medidas judiciais possíveis”, garantiu o presidente Rodrigo Tork.

São grandes as chances do Campeonato Amapaense ser paralisado até que o caso seja julgado pelo pleno do TJD-AP, que ainda não tem data para acontecer.

Quem não tem nada com isso são Santos, São Paulo e Trem, que já estão garantidos nas semifinais do Estadual.