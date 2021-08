AMAPAENSE: Em jogo de seis gols, Trem vence Macapá e avança às semifinais

Macapá, AP, 26 (AFI) – Mesmo com um jogador a menos, o Trem venceu o confronto direto com o Macapá por 4 a 2 e garantiu classificação às semifinais do Campeonato Amapaense. Os times se enfrentaram na noite desta quinta-feira no Estádio Zerão.

O Trem abriu o placar com Debu e ainda no primeiro tempo ampliou com Valker. Logo em seguida, porém, o Macapá diminuiu com Lucas. No começo do segundo tempo, Lucas deixou tudo igual e incendiou a partida.

O Trem rapidamente voltou à frente do placar com gol de Debu. Aos 15 minutos, o time ficou sem técnico, pois Miguel Seruca foi expulso. Aos 27, fez o quarto gol com Tharcio. Mesmo com Charles sendo expulso aos 32 minutos, o Trem conseguiu segurar a vantagem.

Com oito pontos, o Trem está em quarto lugar e ainda tem mais um jogo. O Macapá segue com cinco pontos, em sexto, e já realizou todas as suas seis partidas.