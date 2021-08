AMAPAENSE: Em jogo de sete gols e de duas viradas, São Paulo derruba Canário

Macapá, AP, 13 (AFI) – A abertura da quinta rodada do Campeonato Amapaense 2021 foi recheada de emoção. Em jogo de sete gols e com duas viradas, o São Paulo venceu o Santana por 4 a 3, na noite desta sexta-feira, no Estádio Zerão.

O São Paulo saiu na frente, sofreu a virada e no final, em dois minutos e com dois gols de Tairon, anotados aos 39 e 41 do segundo tempo, conquistou a vitória.

Com o resultado, o Tricolor da Zona Norte sobe para a segunda colocação, com oito pontos somados, dois a menos que o líder Independente. O São Paulo continua invicto na competição – além do jogo desta sexta, dois empates (Ypiranga-AP e Trem) e uma vitória (Macapá).

O Santana é o lanterna com apenas um ponto e perdeu sua terceira partida na competição – antes tinha perdido para Santos-AP e Independente-AP, além disso empatou uma (Macapá).

OS GOLS

O primeiro tempo foi movimentado com quatro gols marcados.

O São Paulo demorou quatro minutos para abrir o marcador. Após cobrança de falta de Tairon pela direita, Lucas Matheus aparece sozinho para cabecear no fundo do gol.

O Santana não demorou para empatar. Aos 11, em contra-ataque rápido, Donovan chutou e no rebote de Pezão, Picolé aparece para empatar.

Aos 26, o São Paulo voltou a ficar na frente. Nalberth mandou para área o zagueiro Zerra Azul tentou tirar para escanteio mais tocou contra para o próprio gol.

O Canário conseguiu o empate antes do intervalo aos 44 minutos. Donovan lança Danillo Lorinho, que girou, driblou o goleiro Pezão e tocou para o gol, fazendo um golaço.

DUAS VIRADAS NA ETAPA FINAL

No segundo tempo, aos nove minutos, o Santana conseguiu a virada, novamente com seu camisa número nove. Após cruzamento, Danillo Lorinho cabeceou no contrapé de Pezão;

Atrás do marcador, o São Paulo foi em busca do empate, mas só foi conseguir no final. E em dois minutos empatou e virou novamente o jogo, com dois gols de Tairon.

Aos 39 minutos, Tairon recebe de Carlos pela direita e bate cruzado para empatar. Aos 41 minutos, ele aproveita vacilo da zaga adversária, parte da intermediária e na saída do goleiro, toca por cima, marcando um belo gol.

RODADA

A rodada será completa na quarta com o jogo entre Ypiranga e Macapá e na quinta, com Trem e Santos-AP.

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO E OS JOGOS