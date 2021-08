AMAPAENSE: Independente vence e fica isolado na liderança

Macapá, AP, 07 (AFI) – No fim de tarde de sábado, o Independente fez mais uma vítima pelo Campeonato Amapaense. Desta vez o Santana sofreu no estádio Zerão. A partida terminou 1 a 0 para o Verdão, que ainda está invicto.

Atualmente o Independente é o líder da competição com 10 pontos, enquanto o seu rival, Santana está na vice lanterna com apenas um ponto.

O JOGO

No primeiro tempo, a equipe do Santana jogou melhor e teve mais oportunidades de abrir o placar. Mas não teve a tranquilidade para balançar as redes do rival. Até que os 43 da primeira etapa, Valdecir abriu o placar no Zerão.

Com o placar favorável o Independente administrou bem o jogo e conseguiu mais uma vitória na competição.

PRÓXIMO JOGO

O Verdão voltará a campo na competição no dia 23 de agosto contra o Santos que é o vice-colocado. Já o Santana voltará no dia 13 de agosto contra o São Paulo.

A rodada ainda terá mais dois jogos. O Macapá receberá o São Paulo na segunda-feira, enquanto o Trem desafiará o Ypiranga na quarta-feira.